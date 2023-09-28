Дмитра Вєдєнєєва призначили в Інститут українознавства 21 вересня, але 27 вересня його звільнили

Дмитра Вєдєнєєва звільнили з посади заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. Раніше його призначення викликало обурення громадськості, оскільки з’ясувалося, що він за президентства Віктора Януковича працював заступником керівника Українського інституту національної пам’яті й поширював російські наративи про Голодомор.

Напередодні про звільнення Вєдєнєєва повідомив історик, народний депутат IX скликання й колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. «Декаґебізація в дії. Вєдєнєєв більше не заступник директора Інституту українознавства. Дякую усім небайдужим», – написав В’ятрович у Facebook.

Своєю чергою Інститут українознавства опублікував фото листа свого директора Василя Чернеця, у якому той повідомляє заступника міністра освіти і науки Дениса Курбатова, що після того, «як у соцмережах прокотилася “хвиля обурення” щодо давніх публікацій Вєдєнєєва з приводу історії Голодомору», про які Чернець, «на жаль, не знав», він вирішив «врахувати думку громадськості» і звільнити його з посади заступника директора НДІ українознавства.

Про призначення Вєдєнєєва Інститут повідомив 21 вересня. Його представили як доктора історичних наук, професора, військового аналітика та експерта, полковника запасу, який «у 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему "Діяльність спеціальних підрозділів руху українських націоналістів та Української повстанської армії (1920–1950 рр.)" і написав понад 750 друкованих праць, у тому числі 50 монографій, навчальних посібників та науководокументальних праць».

Своєю чергою Володимир В’ятрович різко розкритикував це призначення й оприлюднив щодо Вєдєнєєва інформацію, яка у повідомленні Інституту не згадувалася. За його словами, після приходу до влади президента Віктора Януковича, Український інститут національної пам’яті очолив комуніст Валерій Солдатенко, а його заступником став кадебіст Дмитро Вєдєнєєв. За словами В’ятровича, обидва втекли з посад після втечі Януковича в 2014.

В’ятрович заявив, що Солдатенко й Вєдєнєєв допомагали Росії поширювати наратив про те, що Голодомор не був геноцидом. В той самий час нове керівництво СБУ почало закривати архіви КДБ, де містилася інформація про ці події. Тому В’ятрович звернувся до міністра освіти Оксена Лісового з проханням звільнити Вєдєнєєва.

У 2013 році Володимир В’ятрович писав, що Дмитро Вєдєнєєв у своїй книзі «Заручниця глобального протистояння» ретранслював давно забуті тези радянського КДБ про те, що концепція Голодомору була вигадкою ЦРУ та інструментом боротьби проти радянської влади під час холодної війни.

Крім того, Вєдєнєєв був дослідником діяльності керівника радянських закордонних диверсійних спецслужб Павла Судоплатова. У 2015 році Вєдєнєєв у співавторстві з істориком російських спецслужб Олександром Колпакіді, головним редактором московського видавництва «Алгоритм», видав відповідну книгу.