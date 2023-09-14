Андрій Василенко у соцмережах висміяв незалежність України

Міністерство освіти та науки України звільнило свого працівника Андрія Василенка, який у Facebook висміяв незалежність України та країн Балтії, а також поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР. Про це 14 вересня повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, наказ про звільнення Андрія Василенка підписано за результатами дисциплінарного провадження.

« ... Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерство освіти і науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили у міністерстві напередодні. Державна служба – це велика відповідальність. І це історія про служіння народові своєї держави. На моє переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади. Усі наші вчинки мають наслідки. Для Василенка сьогодні – це звільнення», – повідомив міністр освіти і науки

Нагадаємо, що Василенко, який є державним експертом експертної групи з питань цифрової трансформації освіти і науки Директорату цифрової трансформації, у День Незалежності України опублікував на своїй сторінці допис у якому поставивши під сумнів доцільність її проголошення. Зокрема, у своєму дописі держслужбовець натякнув, що незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь. Зневажливо відгукуючись про українську мову (весь допис, до речі, написаний російською) він назвав незалежність України «кидаловом».

Чиновник МОН розкритикував листівки, які агітували голосувати за незалежність 1 грудня 1991 року, мовляв, люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення, оскільки Українська РСР економічно була однією з найпотужніших республік у складі Радянського Союзу. Також він висміяв пострадянські країни Балтії Литву, Латвію та Естонію, висловивши переконання, що «радянська окупація – це найкраще, що могло статися з Литвою».

Зрештою, він пише, що зробив допис нібито «не до того, що СРСР треба воскресити», хоча і зазначає, що чимало речей, які існували за СРСР, за часів незалежності занепали. Як приклад він наводить невідремонтований під’їзд його будинку, який був збудований ще за часів радянського керманича Леоніда Брежнєва.

Допис Василенка спровокував шквал негативних коментарів, автори яких звинувачують його в поширенні російських месиджів, маніпуляції фактами, підігруванні ворожій пропаганді та діяльності проти України. Ввечері 28 серпня Міносвіти повідомило, що стосовно Василенка відкрили дисциплінарне провадження.