Попри українофобський допис Андрій Василенко на світлинах у соцмережі окутий в український прапор

Працівник Міністерства освіти та науки України Андрій Василенко висміяв незалежність України та країн Балтії, а також поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х. Про це повідомляє сайт «Новинарня» у понеділок, 26 серпня.

Василенко, який є державним експертом експертної групи з питань цифрової трансформації освіти і науки Директорату цифрової трансформації, у День Незалежності України опублікував на своїй сторінці допис у якому поставивши під сумнів доцільність її проголошення. До речі, станом на 28 серпня допис досі є на сторінці Василенка.

Зокрема, у своєму дописі держслужбовець натякнув, що незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь. Зневажливо відгукуючись про українську мову (весь допис, до речі, написаний російською) він назвав незалежність України «кидаловом».

Чиновник МОН розкритикував листівки, які агітували голосувати за незалежність 1 грудня 1991 року, мовляв, люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення, оскільки Українська РСР економічно була однією з найпотужніших республік у складі Радянського Союзу.

«В один і той самий рік один і той самий мудрий народ у міцній більшості своїй проголосував за взаємовиключні параграфи (і СРСР зберегти з УРСР у його складі, і оголосити незалежність)», – йдеться у дописі.

«Виходячи зі змісту листівок, УРСР мала залишити СРСР і залишитися соціалістичною державою. Усі продукти виробництва одразу стануть не загальносоюзними, а суто українськими. Ми [українці] ними торгуватимемо, у т.ч. з країнами Європи та США, та мати гешефт. І все у всіх миттєво стане добре! Радянський громадянин – жебрак, а вихід УРСР із СРСР – це моментальне збільшення добробуту», – написав Василенко.

Також він висміяв пострадянські країни Балтії Литву, Латвію та Естонію, висловивши переконання, що «радянська окупація – це найкраще, що могло статися з Литвою».

Зрештою, він пише, що зробив допис нібито «не до того, що СРСР треба воскресити», хоча і зазначає, що чимало речей, які існували за СРСР, за часів незалежності занепали. Як приклад він наводить невідремонтований під’їзд його будинку, який був збудований ще за часів радянського керманича Леоніда Брежнєва.

Допис Василенка спровокував шквал негативних коментарів, автори яких звинувачують його в поширенні російських месиджів, маніпуляції фактами, підігруванні ворожій пропаганді та діяльності проти України.

Керівник Національного антарктичного наукового центру при МОН Євген Дикий, який є ветераном АТО та колишнім командиром штурмової роти у батальйоні «Айдар», закликав МОН та СБУ перевірити Василенка на предмет сприяння державі-агресору у воєнний час.

На його думку, Василенко, окрім того, що живе у Києві та працює «експертом» на державній службі у Міносвіти, активно агітує проти незалежності України та насаджує наративи «русского міра.

«Як державний службовець має бронювання від призову, отримує з наших податків зарплатню, звісно меншу за «бойові», але помітно більшу за платню наших вояків будь-де, крім зовсім «нуля» (навіть в 5 км від фронту), та в рази більшу за виплати пораненим бійцям на реабілітації», – написав Дикий в соцмережі.

Сам Василенко наразі ніяк не відреагував на хейт, який здійнявся під його дописом. Міністр освіти Оксен Лісовий також ніяк не відреагував на допис свого підлеглого.