Андрій Василенко, який працює в Міністерстві освіти, став відомим широкій громадськості після публікації великого українофобського допису на День незалежності України

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий прокоментував скандал, який стався з працівником його міністерства Андрієм Василенком, який 24 серпня написав у Facebook великий допис, в якому зневажливо висміяв незалежність України.

В середу, 30 серпня, в інтерв'ю «Суспільному» міністр заявив, що чиновнику запропонували написати заяву на звільнення.

«Людині було запропоновано написати заяву на звільнення, вона відмовилася. Тому ми йдемо через дисциплінарку [дисциплінарне провадження, яке проти Василенка відкрили ввечері 28 серпня – через чотири дні після публікації скандального допису], бо для держслужбовця – це неприйнятний рівень, по-перше, в публічних висловлюваннях, а по-друге, у світогляді. У нашій команді таким людям не місце. Звільнення можна очікувати, навіть якщо людина потім буде оскаржувати це в суді. Я з такою людиною в команді не буду працювати», – сказав Лісовий.

Також міністр назвав поведінку Василенка «абсолютно ганебною» і здивувався, як можна мати таку плутанину в голові, щоб не розібратися в інформаційному полі.

«Як учасник тих рішень на початку 1990-х, коли 90% людей проголосували за незалежність України, коли всі трансформації йшли не від влади, а від людей, як учасник усіх протестів від Революції на граніті, як людина, яка знає, що спонукало українську націю до виходу з СРСР, яка розуміє, як відбувалися всі ці процеси, мені не зрозуміло, як молода людина може так мислити», – уточнив міністр.

Нагадаємо, 24 серпня, на День незалежності України, працівник Міністерства освіти й науки України Андрій Василенко висміяв незалежність України та країн Балтії, а також поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х. Василенко, який на основній світлині в Facebook огорнутий в український прапор, працює державним експертом експертної групи з питань цифрової трансформації освіти і науки Директорату цифрової трансформації Міністерства освіти й науки.