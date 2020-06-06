З могили героя АТО на Львівщині вкрали посаджені волонтером дерева

Мар'яна Корчака поховали у рідному селищі Шкло Яворівського району

Із могили героя АТО Мар'яна Корчака, який загинув у 22-річному віці біля Зайцевого Донецької області, вкрали дев'ять молодих туй. Дерева на могилі Мар'яна Корчака у селищі Шкло посадив місцевий волонтер. Про їх зникнення вранці 6 червня повідомили на сторінці добровольчого корпусу «Правий сектор».

«Над могилою героя російсько-української війни, бійця першої окремої штурмової роти ДУК «Правий сектор» Мар'яна Корчака (друга «Хитрого») вчинено наругу! Невідомими покидьками було викрадено дев'ять туй, які посадив місцевий волонтер на місці поховання нашого побратима. Звертаємося до всіх місцевих громадян за допомогою у встановленні цих недолюдей!» –вказано в повідомленні 2 резервної сотні ДУК «Правий сектор».

фото ДУК «Правий сектор»

Побратими Мар'яна Корчака оголосили винагороду у п'ять тисяч гривень за інформацію про причетних до крадіжки дерев.

Зазначимо, Мар'ян Корчак загинув 25 травня 2018 року у зоні проведення операції Об’єднаних сил біля Зайцевого Донецької області. У 2010-2015 роках він навчався у львівському вищому професійному училищі №29 та здобув кваліфікацію технік-механік. У 2016 році пішов добровольцем у ДУК «Правий сектор».