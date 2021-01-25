27 січня 2021 року виповнюється 265-років з дня народження австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта. З цієї нагоди Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика підготувала серію концертів для дорослих та дітей.

Святкові концерти триватимуть 27-31 січня, на 5-ти концертах прозвучить близько 20-ти композицій Моцарта.

На сцені Львівської філармонії звучатимуть симфонічні, вокально-інструментальні, фортепіанні та камерно-інструментальні твори віденського класика і не тільки.

Виконавський склад сформують українські та закордонні музиканти, серед яких солісти кращих світових концертних майданчиків. У рамках концертів можна буде почути Михайла Кушлика (тенор), Ірину Мельник (сопрано), Володимира Шинкаренка (бас-баритон), Марію Ткачик (скрипка), Мирослава Драгана (фортепіано), Михайла Сосновського (флейта), Катерину Тітову (фортепіано), Валерія Соколова (скрипка), Олену Маркевич (фортепіано) та ще багатьох інших.

Музику геніального композитора також виконають Камерний хор «Gloria», Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії, Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» та Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» під керівництвом диригентів: Володимира Сивохіпа, Сергія Бурка, Теодора Кухара, Віталія Протасова та Сергія Хоровця.

Розклад подій:

27 січня, 19:00. Mozart BirthDay. Concertante & Requiem & Holocaust

Перша подія об’єднає творчість Моцарта та міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – пам’ятну дату, яка відзначається 27 січня.

У програмі концерту прозвучать Sinfonia Concertante для скрипки, альта і оркестру та Реквієм композитора.

28 січня, 19:00. Mozart BirthDay. Три Моцарти

Авторський проект оркестру «Віртуози Львова» складатиметься із творів трьох Моцартів: Леопольда Моцарта, який був чудовим музикантом, композитором та, без сумніву прекрасним менеджером, його сина Вольфганга Амадея та внука Франца Ксавера, композитора, який майже тридцять років прожив у Галичині, в основному у Львові.

29 січня, 19:00. Mozart BirthDay. Brilliant MozartGala

Музиканти Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступлять під батутою Теодора Кухара, виконають симфонічні композиції та твори для флейти й арфи.

30 січня, 18:00. Mozart BirthDay. Mozart’s power

Ідея концерту Mozart`s power проходить лейтмотивом не лише через репертуар, а також є і у складі виконавців вечора. Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» та солісти, Валерій Соколов, Катерина Тітова та юна Христина Михайличенко.

У концерті прозвучать музика до драми Тобіаса Філіппа фон Ґеблера «Тамос, король Єгипту», концерт для двох фортепіано з оркестром №10 Мі-бемоль мажор, концерт для скрипки з оркестром №5 Ля мажор.

31 січня, 11:30. Mozart BirthDay. Музичний Експрес «MozartKids»

У програмі для наймолодших прозвучать твори Леопольда Моцарта та Вольфганга Амадея Моцарта. Діти будуть безпосередньо брати участь у цій музичній подорожі.