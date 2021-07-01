Олег Новаковський з 2017-го очолював Департамент супроводу кредитів

Керівник Департаменту супроводу кредитів Національного банку України Олег Новаковський повідомив про завершення своєї роботи в НБУ. Про це повідомив сам Новаковський на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні я завершую свою роботу в Національному банку України. Найголовніший підсумок – з абсолютною впевненістю можу гарантувати, що жоден рефінанс за ці шість років не був виданий (так само як і не був не виданий) «з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших невстановлених осіб» або «тому, що так вирішило керівництво»», – написав він.

Олег Новаковський висловив вдячність минулому складу правління НБУ «за сміливість і принциповість, атмосферу довіри, відкритості, взаємоповаги та багато чого іншого».

Зауважимо, що у 2020 році Національний банк виключив зі своєї структури Департамент супроводження кредитів, створивши на його основі Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності. Новий департамент отримав всі функції старого, крім функцій щодо оцінки та моніторингу застав, які передані Департаменту ризик-менеджменту.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні всі керівники Департаменту ліцензування Національного банку України подали заяви на звільнення. Свій крок вони аргументували тим, що прийняття рішень централізовано в одних руках, «заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України».

Вони повідомили, що НБУ «далеко відійшов» від стандартів роботи, що загрожує відкатом реформ.

Пізніше цього ж дня про звільнення з Нацбанку заявив директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.