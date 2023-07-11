Паразит «оселився» під шкірою повіки ока пацієнтки ще два роки тому

У 24-річної львівʼянки з-під шкіри біля ока медики Львівської обласної клінічної лікарні витягнули 14-сантиметрового гельмінта. Це другий випадок дирофіляріозу на Львівщині цього року.

Як повідомили 11 липня у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, паразит «оселився» під шкірою повіки ока пацієнтки ще два роки тому. Проте тоді ніхто жінці не повірив, тому вона не зверталась до лікарів. При цьому, час від часу вона відчувала ворушіння в ділянці ока. Діагностували дирофіляріоз лікарі-ЛОКЛ. Пухлину і гельмінта видалили.

«Львів’янка звернулася по медичну допомогу вже із болісними відчуттями в місці пухлинки, що утворилася у куточку ока. Характерним для дирофіляріозу є міграція паразита», – йдеться в повідомленні Центру.

Перебігати хвороба може не помітно. Проте характерною ознакою для дирофіляріозу є відчуття пересування під шкірою. Причому переміщуватися гельмінт може на кілька сантиметрів на добу.

«Це вже другий випадок дирофіляріозу на Львівщині у цьому році, за 2022 рік було два випадки цієї хвороби», – зазначила паразитологиня Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Дирофіляріоз – зоонозний [інфекційна хвороба, що поширена серед тварин і здатна передаватися людям] гельмінтоз, який спричинюють гельмінти роду Dirofilaria. Захворювання переносять комарі. В організм людини личинка гельмінта потрапляє через укус комара.

Зазвичай дирофіляріоз проявляється або підшкірними вузлами, у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно. При ураженні ока (це яке майже в 45% випадків) виникають вузли під шкірою повік. З моменту зараження людини до утворення пухлини може минути від одного місяця до двох років. Спершу на місці укусу комара з'являється невеличке ущільнення, яке згодом може вирости до розмірів пухлини.

Крім відчуття переміщення, у місці локалізації паразита може свербіти, пекти, набрякати червоніти. Можуть бути скарги на головний біль та загальне нездужання.

Щоб уберегтись від інфікування, медики радять користуватися засобами, що відлякують комарів для себе та домашніх тварин, які також можуть бути джерелами інвазії.