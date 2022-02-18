Офтальмологи львівського «Охматдиту» вперше зіткнулися з таким випадком

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» батьки привезли трирічну дівчинку одного з районів Львівщини, яка скаржилася на припухлість ока, свербіж, зниження зору. Лікування, яке їй призначили місцеві лікарі, не допомагало. В операційній офтальмологи побачили в оці маленької пацієнтки гельмінта дирофілярія (Dirofilaria), довжиною понад 10 см.

Dirofilaria, вона ж «зла нитка», найчастіше, як пояснили лікарі, потрапляє в організм людини через укуси комарів від собак, які є проміжною ланкою для паразита. Львівщина не є ендемічною зоною для цього гельмінта, дирофілярія рідко зустрічається у дітей. З таким випадком офтальмологи дитячої лікарні зіткнулися вперше.

Гельмінт з ока дитини окулісти дістали мікрохірургічним пінцетом

Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки, очне яблуко, кон’юнктива. У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, з’являється пухлинка завбільшки просяне зерно, яка порушує функцію ока. Паразит у тілі людини і може мігрувати на відстань до 30 см за добу.

Гельмінта з ока дитини окулісти дістали в операційній мікрохірургічним пінцетом. Лікарі кажуть, що упіймати гельмінта було непросто, бо він постійно звивався і уникав пінцета.

«Коли ми почали надрізати пухлинку в операційній, гельмінт почав втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б його не дістали», – повідомив офтальмолог Всеволод Радомський.

Пісдя видалення паразита, у дівчинки повністю відновився зір, пройшло запалення в місці, де він оселилася, і маленьку з лікарні вже виписали додому.