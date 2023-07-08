На Волині у 33-річної жінки з повіки витягнули 11-сантиметрового гельмінта. За допомогою до медиків жінка звернулась після того, як сама виявила паразита у оці. Додамо, що це другий випадок дирофіляріозу в Волинській області у 2023 році.

Як повідомила прес-служба Волинського обласного центру контролю і профілактики хвороб, перші симптоми 33-річна мешканка Луцького району відчула ще й березні минулого року. Зокрема, в неї свербіла шкіра на шиї з правого боку, а згодом там виникло округле болюче утворення. Щотижня утворення змінювало місце розташування на шиї і згодом зникло.

Влітку, восени та взимку ніяких схожих утворень на тілі не виникло. На початку весни цього року з'явилась нова пухлина того ж характеру на нижній ділянці живота. Через 3-4 дні вона зникла, але з'явилась на лівій руці і зміщувалося протягом п'яти днів. Через три дні жінка помітила її на правій руці.

За кілька днів після цього розпочалися сильні головні болі. Утворення відчувалося на потиличній частині голови, яке протягом трьох днів перемістилося на лобну частину, де було у ниткоподібній формі і викликало свербіж і болючість при натисканні. Потім утворення зникло та за кілька днів напухла ліва верхня повіка, ввечері припухлість перемістилася на нижню повіку. При огляді внутрішньої поверхні нижньої повіки в дзеркалі жінка побачила гельмінта.

«Жінка звернулась в офтальмологічне відділення, де в ургентному порядку було видалено паразита та направлено на дослідження у мікробіологічну лабораторію. Наразі хвора почувається задовільно, в осередку захворювання проведене комплексне епідеміологічне розслідування», – йдеться у повідомленні.

Дирофіляріоз – гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді – людей), що викликається нематодами. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров'ю переносять личинкову стадію гельмінта від зараженої особини. Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від одного місяця до двох років.

Прояви захворювання залежать від локалізації паразита, в більшості випадків з'являється болюча чи безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіння, відчуття руху чогось під шкірою чи слизовою оболонкою, та відмічають міграцію гельмінта, яка може підсилюватись при використанні мазей, компресів, інших зігрівальних процедурах, фізичних навантаженнях. Прогноз сприятливий, після хірургічного видалення паразита пацієнт видужує.