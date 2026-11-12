Хлібокомбінат розташований у Чорткові та Білобожниці

Фонд державного майна України виставив на малу приватизацію комплекс споруд Чортківського комбінату хлібопродуктів. Стартова ціна – 22,7 млн грн. Заявки на участь в аукціоні прийматимуть до 26 листопада. Торги заплановані на 27 листопада. Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

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Основний вид діяльності підприємства – виробництво борошна та продукції круп’яної промисловості, повідомили у Фонді держмайна. До складу хлібокомбінату входять три комплекси будівель і споруд виробничого призначення загальною площею понад 32 тис. м². Підприємство розташоване на двох локаціях – у місті Чортків та в селі Білобожниця.

До комплексу входять адміністративні та побутові приміщення, млини, зерносклади, зерносушарки та складські будівлі, обладнання для приймання, зберігання та відвантаження зерна, під’їзні залізничні колії, автомобільні майданчики, трансформаторні підстанції. Разом із підприємством продають і легкові та вантажні автомобілі. Це три авто МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, ГАЗ та легкові Hyundai Sonata, ВАЗ та Mitsubishi Pajero.

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Підприємство розташоване на шести земельних ділянках загальною площею понад 6 га. Земля перебуває в комунальній власності громади та не входять до лотів аукціону.

Додамо, що у 2020 році саме з гаражів цього хлібокомбінату зникло 150 вагонів зерна, яке належало Державному агентству резерву України. Розкрадання зерна викрили позапланові перевірки підприємств. Тоді директора Держрезерву, який ініціював ці перевірки, звільнили з посади без чіткого пояснення причин. Колишній радник міністра МВС Михайло Апостол розповідав, що посадовці з Тернопільщини зникнення зерна пояснювали тим, що його могли «з’їсти миші».

Детективи НАБУ у 2024 році повідомили про підозру колишньому директору державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів». Його підозрювали у розтраті зерна на 8,3 млн грн.