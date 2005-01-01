За минулу добу на Донбасі загинув один український військовий

Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовий загинув і ще двоє отримали поранення.

Як йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО, всього напередодні бойовики стріляли 16 разів.

«У другій половині доби у бік наших захисників біля Кримського стріляв ворожий снайпер, а близько опівночі довкола цього населеного пункту бойовики відкрили вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники порушували перемир’я на підступах до Світлодарська», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними штабу, обстріли оборонних укріплень сил АТО також велись неподалік Пісків, Водяного, Авдіївки та Кам’янки.

Нагадаємо, з опівночі 23 грудня на Донбасі має почати діяти чергове «безстрокове перемир’я».