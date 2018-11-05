За незаконне виготовлення акцизних марок 25-річна львів'янка отримала випробувальний термін

Акцизні марки використовували для наклеювання на фальсифікований алкоголь

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 14:442370

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За незаконне виготовлення акцизних марок 25-річна львів'янка отримала випробувальний термін
фото Нацполіції Львівщини
Львів'янка виготовляла акцизні марки у домашніх умовах

За виготовлення акцизних марок у домашніх умовах 25-річна львів'янка отримала випробувальний термін.

Як повідомляв ZAXID.NET у травні цього року поліція викрила у Львові підпільні типографії для друку акцизних марок. Правоохоронці встановили, що до незаконного виготовлення причетна 25-річна місцева мешканка.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні жінки було вилучено ноутбук, кольоровий принтер, водонерозчинні чорнила та різну сировину для продукування підробок. Також було виявлено 262 900 вже надрукованих акцизних марок. За висновком експертизи вони не відповідають аналогам, які знаходяться в офіційному обігу.

Фото ГУ Нацполіції Львівщини
Жінці було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів).

Суд присудив жінці випробувальний термін.

«Зловмисницю засуджено до трьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування призначеного судом покарання з випробувальним терміном на один рік», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.
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