СБУ викрила мешканця Ужгорода, який оприлюднив у соцмережі пересування військової техніки ЗСУ. 23-річному закарпатцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області, ужгородець особисто відзняв відео переміщення військової техніки, яке потім розмістив у соцмережі.

«СБУ убезпечила військову техніку та оперативно встановила особу правопорушника. Ним виявився 23-річний мешканець Ужгорода», – зазначили правоохоронці.

Слідчі оголосили закарпатцеві підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Підозрюваному загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення.