26 листопада – День пам’яті жертв голодоморів

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування серед українців, чи визнають вони Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Згідно з результатами, 93% респондентів зазначили, що погоджуються з цим твердженням.

Ствердна відповідь на питання, чи є Голодомор геноцидом, за останній рік зросла на 15% – з 64 до 79%. Ще 14% респондентів відповіли «скоріше так» (торік таких було 21%). Чотирьом відсоткам опитаних українців було важко відповісти на це питання. Решта (3%) висловитись за заперечення геноциду.

Динаміка ставлення українців до Голодомору 1932-1933 рр

«За останні десять років відбулося зростання у півтора раза кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом українського народу (у порівнянні із минулим роком – зростання на 8 в.п.). Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значимих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні», – повідомляють соціологи.

Важливою є динаміка зміни світогляду серед жителів півдня і сходу України. 88% українців з півдня України та така ж кількість зі сходу однозначно визнає Голодомор штучно спровокованим винищенням народу.

Сегментація відповідей респондентів за регіоном проживання

Варто наголосити, що опитування провели 20-21 листопада 2022 року, в час війни, коли частина території досі окупована. Соціологи опитали 1000 повнолітніх респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також регіонів, де був відсутній мобільний зв’язок.

Нагадаємо, українці вшанують пам’ять загиблих від Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років в четверту суботу листопада. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.