Нині на коронавірус хворіють і діти, і молодь, і літні люди,

На Львівщині стрімко зростає захворюваність на Covid-19. Хворіють люди різного віку. Серед пацієнтів, які потрапили до лікарні, є і діти, і літні люди. Двоє пацієнтів, старші 65 років, померли. Про це 10 серпня повідомила директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, впродовж останнього тижня по медичну допомогу з ознаками застуди звернулося 6502 хворих, серед яких 897 дітей та 747 людей, котрим 65+ років.

«Коронавірус підтверджено у 1146 людей, серед яких 88 дітей та 230 осіб, старші 65 років. 154 хворих на коронавірус госпіталізовано, з них 41 пацієнт, старший 65 років, та 41 дитина. Два випадки захворювання на коронавірус серед людей, старших 65 років, завершились летально», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Найбільше серед хворих – львів’ян (711), 86 хворих у Золочівському та 80 – у Червоноградському районах. Серед госпіталізованих найбільше мешканців Львівського району – 107 (з них 91 – львів’ян), 16 мешканців Дрогобицького та 13 – Яворівського районів.

Стрімке зростання захворюваності на коронавірус на Львівщині почали фіксувати у липні. У перший тиждень липня було 14 хворих, другий – 19, третій – 51, четвертий – 203, п’ятий (29 липня – 4 серпня) – 496, і останній – 1146.

Медики кажуть, найімовірніше, що у хворих є і новий штам коронавірусу FLiRT, але офіційного підтвердження ще не отримали. Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що через специфічні мутації в білку-шипі цей вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді, тобто FLiRT швидше вражає людей з ослабления імунітетом, захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.