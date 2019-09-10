За потрійне вбивство мешканку Львівщини засудили до довічного ув’язнення

Сихівський районний суд м. Львова засудив до довічного ув’язнення 50-річну Ларису Папаєвич, яка у грудні 2015 року вчинила потрійне вбивство на Сокальщині. У вівторок, 10 вересня, колегія суддів у складі Ігоря Рудакова, Богдана Мички та Софії Чорної оголосила вирок обвинуваченій у резонансному злочині.

Мешканка села Тяглів, Сокальського району, Лариса Папаєвич 23 грудня 2015 року жорстоко вбила свою односельчанку Богдану Ващишин та її 8-річну доньку Катерину. Вбивство сталося під час спільного вживання алкогольних напоїв в будинку Богдани Ващишин.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, господарка будинку вийшла до сусідки, щоб купити ще самогону. У цей час Лариса Папаєвич напала на її доньку, і важким масляним обігрівачем розбила їй голову, що призвело до смерті дівчинки. Причиною нападу, за її словами, стали прохання дівчинки перестати пити горілку у будинку. Коли Богдана Ващишин повернулася додому із самогоном, Лариса Папаєвич теж розбила їй голову масляним обігрівачем.

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Вранці наступного дня вбивця повернулась до будинку родини Ващишин, щоб переконатися, чи обидві жертви нападу загинули. З незрозумілих причин, яких так і не змогла пояснити у суді, вона завдала кілька посмертних ударів ножем у шию 8-річної дівчинки.

На подвір'ї загиблих Папаєвич помітила 70-річна сусідка Анастасія Семенюк, тому вбивця вирішила позбутися можливого свідка, і цеглою завдала їй смертельних ударів по голові.

50-річну Ларису Папаєвич затримали того ж дня – до її будинку правоохоронців привів тренований собака. Ще до затримання вона розповіла про скоєне своєму синові, однак під час судових засідань не визнала своєї провини.

Колегія суддів Сихівського районного суду м. Львова визнала Ларису Папаєвич винною за ст. 115 КК України, а саме у вбивстві двох і більше осіб та у вбивстві з метою приховати інший злочин. Жінці присудили довічний термін позбавлення волі.