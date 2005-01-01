За рік кількість гривневих мільйонерів в Україні збільшилась в півтора рази

Найбільше мільйонерів проживає у Києві

За минулий рік 1061 громадянин України задекларував дохід, що перевищує мільйон гривень. Такі дані наводить Державна фіскальна служба України.

Як зазначається у відомстві, доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 1061 громадянами. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких громадян зросла більше ніж на 50 відсотків. Найбільше мільйонерів проживає у Києві - 409 осіб або 40% від загальної кількості в Україні.

Водночас за 2017 рік українці задекларували на 13% або 1,8 млрд грн менше доходів, ніж у 2016 році. Загальна сума задекларованого доходу становить 13,3 млрд грн.

«Більшість громадян декларували отриманий дохід у вигляді заробітної плати, загальна сума якого сягнула майже 4,1 млрд грн. Доходи від успадкованого або отриманого у подарунок майна склали 2,1 млрд грн, від продажу рухомого або нерухомого майна – 1,1 млрд грн, при отриманні інших доходів – 2,1 млрд грн та при отриманні іноземних доходів – 400,6 млн грн», — повідомили в ДФС.

У відомстві також зазначили, що кількість громадян, які задекларували право на податкову знижку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла майже на 30% і становить 35 тис. осіб. Їм буде повернуть 72,1 млн грн, що 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до рейтингу мільярдерів Forbes потрапили семеро українців.