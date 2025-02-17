З початку повномасштабного вторгнення з рахунків НБУ витратили понад 40 млрд грн на ЗСУ

З початку січня та до 11 лютого 2025 року на спецрахунок НБУ надійшло майже стільки ж донатів, скільки за весь минулий рік. Про це повідомила у понеділок, 17 лютого, «Економічна правда» із посиланням на НБУ.

За даними Нацбанку, з початку 2025 року на спеціальний рахунок надійшло 15 млрд грн в еквіваленті національної валюти. Цей показник майже досяг річного показника 2024 року та вже перевищив показник 2023 року.

«Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу», – повідомили в НБУ.

В НБУ повідомили, що у 2025 році найбільші транші донатів відбулися:

31 грудня 2024 з обліком 1 січня 2025 року – 3,89 млрд грн

27 січня – 1,18 млрд грн,

28 січня – 8,42 млрд грн,

29 січня – 2,04 млрд грн,

5 лютого – 3,27 млрд грн.

«Водночас на питання ЕП щодо того, з чим саме пов'язаний стрибок донатів у січні цього року Нацбанк зазначив: "Збільшення динаміки поповнення спецрахунку пов’язано з надходженням коштів від юридичної особи з Данії". НБУ не став уточнювати, про яку саме юридичну особу йдеться», – повідомила «ЕП».

Станом на 13 лютого 2025 року на спецрахунку НБУ були акумульовані 21,35 млрд грн. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії до України з рахунку витратили 43,51 млрд грн на ЗСУ. В НБУ зазначили, що не розпоряджаються цими коштами – цим займається Міноборони та інші відомства за його погодження.