Жителя Тячівщини затримали у вересні 2022 року після звернення його 12-річної доньки

Суд виніс вирок мешканцю Тячівського району, який неодноразово ґвалтував своїх неповнолітніх доньок. За скоєне чоловіку присудили 15 років ув’язнення. Також його зобов’язали сплатити кожній з потерпілих по мільйону гривень за завдану моральну шкоду.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 7 січня, 39-річного жителя Тячівщини затримали у вересні 2022 року після звернення 12-річної дівчинки, яка розповіла, що її батько протягом тривалого часу систематично ґвалтує її разом з неповнолітньої сестрою. Із матір’ю дівчат обвинувачений розлучився, жінка з їх третьою дитиною покинула сім’ю.

«Слідчі та оперативники, які виїхали за місцем проживання потерпілих дітей, отримали докази, що підтверджували покази неповнолітньої заявниці. Підозрюваного одразу ж затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання і після проведення експертиз слідчі скерували обвинувальний акт разом з матеріалами справи до суду», – зазначили правоохоронці.

Тячівський районний суд визнав закарпатця винним у систематичному ґвалтуванні дітей і призначив йому 15 років позбавлення волі. Засуджений має сплатити кожній із потерпілих по мільйону гривень за завдану моральну шкоду.