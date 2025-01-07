За систематичне ґвалтування доньок 39-річному закарпатцю присудили 15 років тюрми
Засуджений має сплатити кожній з потерпілих по мільйону гривень за завдану моральну шкоду
Суд виніс вирок мешканцю Тячівського району, який неодноразово ґвалтував своїх неповнолітніх доньок. За скоєне чоловіку присудили 15 років ув’язнення. Також його зобов’язали сплатити кожній з потерпілих по мільйону гривень за завдану моральну шкоду.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 7 січня, 39-річного жителя Тячівщини затримали у вересні 2022 року після звернення 12-річної дівчинки, яка розповіла, що її батько протягом тривалого часу систематично ґвалтує її разом з неповнолітньої сестрою. Із матір’ю дівчат обвинувачений розлучився, жінка з їх третьою дитиною покинула сім’ю.
«Слідчі та оперативники, які виїхали за місцем проживання потерпілих дітей, отримали докази, що підтверджували покази неповнолітньої заявниці. Підозрюваного одразу ж затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання і після проведення експертиз слідчі скерували обвинувальний акт разом з матеріалами справи до суду», – зазначили правоохоронці.
Тячівський районний суд визнав закарпатця винним у систематичному ґвалтуванні дітей і призначив йому 15 років позбавлення волі. Засуджений має сплатити кожній із потерпілих по мільйону гривень за завдану моральну шкоду.