Водій вантажівки Renault визнав свою провину у вчиненні ДТП, та заявив, що вчинив аварію, бо відволікся

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав винним водія вантажівки у вчинення смертельної аварії біля Львова. Суд призначив водію п’ять років тюрми, однак звільнив від відбування покарання, замінивши його іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась ще у липні 2020 року. На трасі Київ – Чоп неподалік села Чишки водій вантажівки Renault скоїв ДТП з мікроавтобусом. Судячи з фото з місця аварії, вантажівка перевозила продукцію «Рошен», оскільки мала відповідний логотип.

Поліція повідомляла, що учасниками цієї аварії стали четверо авто. Вантажівка Renault в’їхала в мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Після цього мікроавтобус зіткнувся з автомобілем-бетонозмішувачем DAF, який зіткнувся з легковим автомобілем Dodge.

Водій мікроавтобуса загинув від отриманих травм.

45-річний водій вантажівки Renault визнав свою провину у вчиненні ДТП, та заявив, що вчинив аварію, бо відволікся від керування. Після цієї аварії його звільнили з логістичної фірми, де він працював. Чоловік розповів, що він сам виховує двох дітей, тому просив суд не ув’язнювати його в тюрму.

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Мусієвський визнав водія вантажівки винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши п’ять років тюрми з позбавлення водійських прав на три роки. Однак він звільнив водія від відбування покарання, замінивши його трьома роками іспитового терміну.