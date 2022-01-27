За тиждень в обласній лікарні Івано-Франківська два донори, у яких діагностували смерть мозку і рідні яких дали згоду на забір органів, дали шанс на життя вісьмом важкохворим українцям з різних областей, серед яких є і львів’яни. Єдиним порятунком для них була трансплантація.

Перший забір органів лікарі обласної лікарні Івано-Франківська провели 23 січня спільно з колегами з Хмельницького обласного серцевого-судинного центру та Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова. Пересадку серця, однієї нирки та печінки здійснили у Києві та Хмельницькому, ще одну нирку трансплантували безпосередньо в Івано-Франківську. Проводити пересадку нирки іванофранківським лікарям допомагали колеги з Першого територіального медичного об’єднання м. Львова.

У середу, 26 січня, відбулося ще одне мультиорганне вилучення органів. Доноркою стала 52-річна жінка, у якої діагностували смерть мозку. Чоловік підписав необхідні документи на посмертну трансплантацію. Вилучення органів здійснювали команди лікарів з Першого територіального медичного об’єднання м. Львова.

«Уже за кілька годин печінку отримає 28-річна львів’янка, яка нещодавно стала молодою мамою, нирку – 39-річний чоловік з Хмельниччини, який дотепер перебував на обліку у Львові, де й дочекався своєї черги на трансплантацію. Донорське серце пересадять 68-річному львів’янину, який днями пережив непростий інфаркт. Дочекалася донорської нирки і 30-річна франківчанка, яка перебувала на обліку в обласній клінічній лікарні впродовж двох років. Печінку допомагають пересаджувати лікарі з лікарні «Феофанія», – повідомили у середу,26 січня, на сайті громадської організації «Всеукраїнська платформа донорства «іDonor».