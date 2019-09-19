За три місяці львівські веслувальники завоювали 19 медалей на човнах-драконах

Львівські майстри драґонботу підбивають підсумки блискучого веслувального сезону на міжнародній арені. За 3 місяці вони завоювали 19 нагород.

Фундамент свого успіху львів’яни із клубу «Отаман» закладали ще взимку. У холодну пору відсутність човна і весел заміняли спеціальним тренажером. Годинами працювали над силою та витривалістю. Адже мусять підтверджувати високе реноме.

Першим викликом для веслувальників у цьому сезоні став чемпіонат Європи у Севільї. Там човен-дракон привіз львівських атлетів до 6 медалей. Представники «Отамана» завоювали «золото» навіть там, де не сподівалися. Вперше вони виступили жіночою командою у категорії «40+». Веслувальниця Ольга Кузів розказує: «Найемоційнішою для мене особисто і для всіх дівчат була гонка на 200 метрів. Ми зайняли перше місце. Зокрема, перемогли один із найсильніших німецьких клубів. Коли вийшли на берег, наші хлопці дуже нас вітали. Це були такі емоції!»

Потім кілька львів’ян вже у складі національної збірної кидали виклик суперникам на світовій першості у Таїланді. За нагороди на човнах-драконах боролися 4 тисячі спортсменів – представники 30 країн. Львів’яни здобули «срібло» на відтинку 500 метрів та «золото» на найпрестижнішій дистанції – 2 км.

Веслувальник Андрій Бучковський зазначає: «Переваги мають ті учасники, які стартують першими. Ми стартували десь всередині. Тобто, ми мусили обганяти, на хвилях «бовтатися». І оце ти до кінця не розумієш: ти переміг чи ні».

Веслувальників вразив у Таїланді не лише розмах змагань, а й велич тамтешніх міст. Поміж спортивними протистояннями встигли насолодитись туристичними місцинами. Андрій Бучковський згадує: «Відкриття змагань робили в Королівському палаці. І на кожному році ми бачили цей культ короля. Оце найбільше вразило».

А днями львівські умільці драґонботу показали себе на клубному чемпіонаті світу. 11 нагород – такий блискучий здобуток «Отамана». Вперше такі старти відбулися у Києві. Води Дніпра для наших атлетів виявились «легкими». Веслувальник Дмитро Штикало пояснює: «Аналогічний чемпіонат відбувався 2 роки тому у Венеції. Там доволі мілко. Коли такий великий човен іде по мілині, хвиля відбивається від дна і, відповідно, дуже важко веслувати. Дуже важко. В Києві цього не було. Там було легко і ми отримували задоволення від веслування».

Отож у підсумку львів’яни завоювали майже 2 десятки медалей на міжнародній арені. У вересні ще виступлять на Кубку України. А тоді переходитимуть на зимовий режим підготовки.