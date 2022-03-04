У Києві за вісім днів війни народилося 390 малюків: 199 хлопчиків та 191 дівчинка. Лікарні столиці працюють, забезпечені усім необхідним, повідомив 4 березня у своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.

«Лікарні міста всім необхідним забезпечено. Працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні. Пологові будинки столиці теж працюють, і упродовж останніх 8 днів у Києві народилися 390 малюків: 199 хлопчиків та 191 дівчинка», – повідомив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що Київ продовжує готуватися до оборони. На вулицях дедалі більше блокпостів, обмежувальних блоків та протитанкових їжаків.

До слова, російські війська майже щодня обстрілюють лікарні, пологові будинки тощо. Вони обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, російський снаряд влучив у пологовий будинок під Києвом.