Найкраща сантехніка для ванної кімнати та, яка відповідає вашим потребам, стилю та бюджету

Найкраща сантехніка для ванної кімнати – це та, яка відповідає вашим потребам, стилю та бюджету. Щоб правильно підібрати ванну, потрібно врахувати чимало факторів, щоб перебування у ній було комфортним.

Bathroom розповів, що габарити ванни, такі як довжина, ширина, висота і глибина, відіграють ключову роль у створенні затишної і практичної обстановки.

Розмір ванни

Довжина. Це один з основних параметрів. Довжина визначається з урахуванням розміру вашої ванної кімнати і потреб користувачів. Зазвичай вибирають ванни довжиною від 150 до 180 см.

Ширина. Оптимальна ширина ванни – 90 см. Така модель буде комфортною для осіб будь-якого зросту і статури. Якщо ваша ванна кімната обмежена за розмірами, то варіанти ванн шириною 70-80 см також будуть оптимальними.

Висота. Оптимальна висота визначається за вашими уподобаннями і потребами. Зазвичай вона коливається від 60 до 70 см. Якщо у вас є діти в сім'ї, то хорошим вибором буде ванна з меншою висотою задля їх безпеки.

Глибина. Стандартна глибина ванни зазвичай коливається від 50 до 60 см і є достатньою як для дорослих, так і для дітей.

Перед вибором ванни обов'язково виміряйте вільний простір у ванній кімнаті та подумайте, які додаткові елементи меблів або сантехніки ви плануєте встановити. Так ви зможете вибрати ванну, яка ідеально впишеться у ваш простір і задовольнить ваші потреби за функціональністю.

Форма ванни

Форма ванни може впливати на естетичний вигляд, функціональність і практичність ванної кімнати.

Прямокутна ванна: такі варіанти є найпоширенішими через класичну форму. Вони підходять для великих ванних кімнат, де є достатньо місця. Ці ванни також дають можливість зручно розташовувати на ній гігієнічні засоби.

Овальна ванна: вони мають більш органічну форму і дуже гармонійно вписуються в більшість ванних кімнат. Овальні ванни можуть бути доступні в різних розмірах, що дає змогу вибрати оптимальний варіант для вашого простору.

Кутова ванна: такі ванни чудово підходять для кімнат з обмеженим простором, оскільки вони займають менше місця завдяки розташуванню на куті.

Вибір матеріалу

Акрилові ванни відомі своєю легкістю, що полегшує процес монтажу, а також здатністю зберігати тепло. Вони доступні в різних формах і розмірах, що робить їх популярними. Однак важливо пам'ятати, що акрил вразливий до подряпин і може вигоріти від сонячного світла.

Кварил відрізняється від інших екологічністю та стійкістю до подряпин і високих температур. Кварилові ванни добре утримують тепло. Проте, цей матеріал може бути трохи дорожчим і вимагає пильного догляду, щоб зберегти хороший стан надовше.

Сталеві ванни відзначаються своєю довговічністю та стійкістю до подряпин і високих температур. Вони доступні за ціною і можуть бути відмінним варіантом для тих, хто шукає надійну та якісну ванну. Однак важливо пам'ятати, що сталеві ванни мають більшу вагу і вони менше утримують тепло.

Чавунні ванни є одними з найміцніших варіантів. Вони мають естетичний вигляд і здатні тримати тепло довше, ніж більшість інших матеріалів. Однак їхня вага вимагає міцного підвісу і професійного монтажу.

Ванни зі штучного каменю – це вибір для тих, хто прагне розкішного та ексклюзивного дизайну. Вони вирізняються високою стійкістю до подряпин і впливу хімічних речовин. Однак вони можуть бути дорогими і потребують спеціального догляду.