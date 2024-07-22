У кінопрокат вийшла сатирична комедія Грега Берланті «Забери мене на Місяць» (на головному фото). Події фільму відбуваються у 60-х, космічні перегони між США та СРСР тривають. Але цей марафон уже не має підтримки з боку громадськості. NASA ж наголошує про важливість висадки на Місяць. На той випадок, якщо місія буде невдалою, урядовий агент Мо Беркус (Вуді Гаррельсон) вербує авантюрну піарницю Келлі Джонс (Скарлетт Йоханссон), яка має підстрахувати ситуацію.

З таким станом речей не дуже погоджується відповідальний за запуск «Аполлона-11» директор NASA Коул Девіс (Ченнінг Тейтум). Ситуація стає ще цікавішою, коли Келлі отримує завдання зафільмувати висадку на Місяць у спеціально обладнаному павільйоні, таким чином не тільки фальсифікуючи місію, але й дискредитуючи роботу усього агентства.

Ця історія не є новою, адже давно існує теорія, що ніякої висадки на Місяць не було, а насправді її зафільмував геніальний Стенлі Кубрик. Звісно, така історія не могла не знайти своє втілення у кіно. А щодо самої висадки на Місяць, то про це знімали уже тоді, коли не було ані NASA, ані СРСР. Розповідаємо.

«Подорож на Місяць»

Le Voyage dans la Lune, Франція, 1902

Перший науково-фантастичний фільм в історії кінематографа тривав лише близько 14 хвилин. У ньому розказано, як експедиція вирушає на Місяць у спеціальній капсулі, якою вистрілили з гармати. Прибувши на супутник Землі, вчені виявляють там агресивних жителів-селенітів і дивом тікають від них. Кадр, де ракета врізається в око Місяця, став одним із найвідоміших. Для початку XX століття у цьому фільмі неймовірні спецефекти. Більшість із них автор фільму Жорж Мельєс вигадав сам. Він і зняв фільм у власній студії та за власний кошт.

«Аполлон-18»

Apollo 18, США, Канада, 2011 рік

1967 року президент США Річард Ніксон раптом скасував майже всю місячну програму NASA. Офіційною причиною називали нестачу коштів у виснаженому війною у В'єтнамі бюджеті. Проте прихильники теорій змови вірять, що були й інші польоти, проте всі дані про них засекречені.

Псевдодокументальний фільм іспанського режисера Гонсало Лопес-Гальєго розповідає про відвідування Місяця, де команда зіткнулася із дивним зараженням. Автори трилера запевняють, що причина припинення дослідження супутника Землі була в тому, що команда астронавтів «Аполлон-17» зіткнулася з представниками позаземного життя.

«Місячна афера»



Moonwalkers, Франція, 2015 рік

Ще один, найвдаліший сюжет заснований на теорії змови, знятий режисером-дебютантом Антуаном Барду-Жаке, сценаристом Діном Крейгом. Наприкінці 1960-х агент ФБР вирушає до Лондона, щоб Стенлі Кубрик допоміг йому відзняти висадку на Місяць. Проте замість Кубрика йому трапляється дрібний шахрай та любитель трави, який знімає документальні кадри у приміщенні порностудії. Зіграв його Руперт Грінт, більше відомий кіноглядачам як Рон з «Гаррі Поттера».

«Привіт, майбутнє!»



Hello Tomorrow!, США, 2023

Цей серіал не про висадку на Місяць, проте також про афери довкола нього: у ретро-футуристичному світі група комівояжерів намагається продати нерухомість на Місяці.

Дія розгортається у футуристичному світі навколо Джека, харизматичного комерсанта, який очолює невелику команду комівояжерів, що продають житлові приміщення на Місяці. Вони відвідують маленькі містечка, пропонуючи потенційним покупцям красиве та стабільне життя в місячній колонії, а Джек є головним натхненником групи, оскільки він здатний продати фантастичну послугу абсолютно будь-кому.

Поки Джек обробляє чергову жертву, інші члени активно займаються особистими проблемами: Едді прагне зробити велику кількість продажів, щоб виплатити борги; Герб намагається накопичити заощадження для сім'ї; Ширлі бажає просунутися кар'єрними сходами. Все змінюється в житті компанії в ту мить, коли одним з клієнтів стає його дорослий син Джека Джої.