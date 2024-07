ZAXID.NET підготував традиційну добірку кіноновинок цього тижня. Він принесе кіноманам чимало приємних моментів. Можна буде побачити довгоочікувані прем’єри різних жанрів. Ми обрали три з них.

«Забери мене на Місяць»

Fly Me to the Moon, на головному фото

У сатиричній комедії «Забери мене на Місяць» зіграли Скарлет Йоганссон, Вуді Гаррельсон та Ченнінґом Татум.

Події фільму розгортаються на тлі історичної посадки космічного корабля «Апполон-11» на Місяць. Коли імідж NASA майже зазнав краху, талановита маркетологиня Келлі Джонс розпочинає безпрецедентну промо-кампанію, щоб виправити ситуацію. Цим вона неабияк ускладнює роботу над висадкою усій команді NASA.

Проте коли Білий дім вирішує, що місія є надто важливою аби її провалити, Келлі доручають зняти фальшиве приземлення як запасний варіант. Безкомпромісна боротьба за першість розпочинається.

Режисером фільму є Ґреґ Берлант. Комедія та мелодрама «Забери мене на місяць» є спільним проектом кінематографістів з Великої Британії та США. Про початок роботи над проектом оголосили навесні 2022 року. Виконавиця однієї з головних ролей Скарлетт Йоганссон також стала співпродюсеркою фільму. Знімали стрічку в Атланті наприкінці 2022 року.

«Кріпачка»

Chlopi

«Кріпачка» є екранізацією роману польського письменника Владислава Реймонта, за який він у 1924 році, здобув Нобелівську премію. Виконана у форматі мальованої анімації, картина поєднує у собі одразу два мистецьких напрямки: кіно та образотворче мистецтво. Для творчого тандему Дороти Кобєли та Гʼю Велчмана (режисеріа та авторів сценарію) це другий проект у цій техніці, попередній – «З любовʼю, Вінсент» – отримав нагороду найавторитетнішого міжнародного фестивалю анімаційних фільмів в Аннесі та став номінантом на «Оскар».

За сюжетом, красуня Ягна виходить заміж за багатого вдівця Борину. Проте юність та невимовна жага до справжніх почуттів перемагає і дівчина закохується у сина свого чоловіка Антека. Викриття забороненого кохання розпалює ненависть до неї.

Незважаючи на те, що фільм анімаційний, усіх персонажів у «Кріпачці» грають актори. Кадри з натурних екшн-зйомок стали матеріалом для аніматорів картини. До виробництва стрічки залучили понад 100 художників-аніматорів з чотирьох країн – Польщі, України, Сербії та Литви, які працювали на спеціальних робочих станціях. З українського боку за процес пошуку художників та їх навчання відповідали продюсерки Morefilm Ольга Журженко та Десняна Рожкова.

Світова прем'єра відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто восени 2023 року, на на фестивалі «Миколайчук OPEN» глядачі назвали фільм найкращим.

«Не очікуйте забагато від кінця світу»

Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii

Це новий фільм одного з представників румунської нової хвилі, багаторазового лавреата Берлінського міжнародного кінофестивалю режисера Раду Жуде, найбільше відомого своєю стрічкою «Невдалий трах, або Шалене порно», який отримав там «Золотого ведмедя».

Картина «Не очікуйте забагато від кінця світу» була висунута на здобуття премії «Оскар» у 2024 році як претендент від Румунії в категорії «найкращий міжнародний фільм». Вперше в Україні фільм покащали у межах кінофестивалю «Миколайчук OPEN».

У центрі сюжету – Анджела, яка понаднормово гарує на низькооплачуваній роботі. Розважитися й відволіктися від стресу їй допомагає TikTok, де вона викладає їдкі глузливі відеоролики, приховавши своє обличчя маскою. Дівчина працює асистенткою продюсера і цілий день їздить містом задля безглуздого проєкту, сюжету про безпеку на робочому місці на замовлення транснаціональної компанії. Але раптово під час фільмування вибухає скандал.

В одному фільмі Раду Жуде поєднує новітні медіа у вигляді TikTok-маски з кадрами з чорно-білого класичного румунського фільму «Анджела їде далі» (1981). Таким чином режисер проводить паралелі між головною героїнею у сучасному світі та жінкою, яка була водійкою майже 50 років тому та їздила тими ж вулицями.

У фільмі зіграли Ілінка Манолаке та Катя Паскарю з попереднього фільму Жуде «Невдалий трах, або Шалене порно». Також у фільмі зіграла Ніна Госс, що раніше знімалась в «Тар» Тодда Філда та стрічці «Барбара» Крістіана Петцольда.

У фільмі згадується російсько-українська війна, а сам режисер у житті активно засуджує російську агресію.