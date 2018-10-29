Забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ

Згідно з даними Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, забруднене повітря призвело до 500 тис. передчасних смертей 2015 року

СуспільствоКатерина Чурилова, 29 жовтня2190

До теми

Забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ
Головним джерелом забруднення повітря в Європі є автомобільний транспорт

Рівень забруднення повітря в Європі досі перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це йдеться в звіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), який був опублікований в понеділок, 29 жовтня, інформує Deutsche Welle з посиланням на дані Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA).

Основні джерела забруднення повітря в Європі – це автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість і діяльність окремих домогосподарств.

Найбільше шкодять здоров'ю тверді частинки, діоксид азоту і концентрація озону, при тому, що відсоток жителів, які підпадають під їх вплив, дещо знижується, зазначають експерти.

За їхніми даними, перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тис. осіб в 41 країні Європи в 2015 році, вплив діоксиду азоту тоді ж викликав близько 79 тис., концентрація озону – 17,7 тис. передчасних смертей.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

ВООЗ назвала країну з найчистішим повітрям. Це Фінляндія ZAXID.NET
Чому селяни продовжують палити траву?.
Упійманий за руку палій ще не означає покараний ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук