Забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ

Головним джерелом забруднення повітря в Європі є автомобільний транспорт

Рівень забруднення повітря в Європі досі перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це йдеться в звіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), який був опублікований в понеділок, 29 жовтня, інформує Deutsche Welle з посиланням на дані Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA).

Основні джерела забруднення повітря в Європі – це автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість і діяльність окремих домогосподарств.

Найбільше шкодять здоров'ю тверді частинки, діоксид азоту і концентрація озону, при тому, що відсоток жителів, які підпадають під їх вплив, дещо знижується, зазначають експерти.

За їхніми даними, перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тис. осіб в 41 країні Європи в 2015 році, вплив діоксиду азоту тоді ж викликав близько 79 тис., концентрація озону – 17,7 тис. передчасних смертей.