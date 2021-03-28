Невідомі витягнули аварійний клапан в одному з вагонів, через що потяг екстрено зупинився

Єгипетська влада скорегувала дані про кількість загиблих в результаті зікнення двох поїздів 26 березня. Раніше повідомлялося про 32 загиблих, однак це число зменшилося до 19, пише Deustche Welle.

Міністерство охорони здоров’я Єгипту пояснило, що раніше до числа загиблих були віднесені постраждалі в результаті аварії люди, які перебували у непритомному стані. Водночас постраждалих в результаті катастрофи збільшилася з 84 до 185 осіб.

Нагадаємо, що 26 березня два потяга зіткнулися неподалік єгипетського міста Согаґ. Потяг, який їхав з Луксора до Александрії, зупинився після того, як невідомі витягнули аварійний клапан в одному з вагонів. Внаслідок цього у нього в’їхав потяг, який прямував з Асуана до Каїра.

Єгипет має одну з найстаріших залізниць у Африці й залізничні катастрофи відбуваються там регулярно. Найбільша трагедія на залізниці в Єгипті сталася у 2002 році. Тоді у пожежі, яка виникла у переповненому потязі, загинули 372 людини.