Середня ціна гектару по Україні становить 37 тис. грн

Упродовж трьох літніх місяців області заходу України були лідерами за ціною гектара сільськогосподарської землі, що перевищувала середню по країні у 3-4 рази. Про це ідеться в дослідженні ресурсу «Опендатабот».

Так, у червні найдорожчою була сільгоспземля у Львівській області – 139,4 тис. грн/га. На дургому місці була Івано-Франківська область – 84,391 тис. грн/га. Лише третю сходинку посіла Київська область – 61,611 тис. грн/га. Найдешевшою у червні сільгоспземля була у Харківській області – 26,3 тис. грн/га.

У липні найдорожча сільгоспземля була у Рівненській області – 144,2 тис. грн/га. На другому місці знову була Івано-Франківська область, але зі значно більшим цінником, ніж у червні – 140,9 тис. грн/га. Львівська область із ціною 103,647 тис. грн/га) опинилась в переліку лідерів на третьому місці. Найдешевше у липні земля коштувала у Донецькій області – 19,08 тис. грн/га.

У серпні Івано-Франківська область стала лідеркою за ціною гектару сільськогосподарської землі, хоча вона трохи знизилась – 111,5 тис. грн/га. Львівська область була на третій сходинці з ціною 91,987 тис. грн/га, а Хмельницька – на третій із ціною 53,019 тис. грн/га. Найдешевше у серпні сільгоспземля коштувала у Запорізькій області – 26,57 тис. грн/га.

Середня ціна сільгоспземель в Україні в червні становила 39,86 тис. грн/га, у липні – 44,9 тис. грн/га, в серпні – 39,85 тис. грн/га. Середня ціна гектара за весь час роботи на ринку землі становить близько 37 тис. грн/га.

Найбільше землі продано в червні – 14,9 тис. Га. У липні продано 13,4 тис. га, а всерпні – лише 10,45 тис. га.