Цьогоріч у конкурсі взяли участь 18 тис. зразків вина із 57 країн

57 вин, вироблених в Україні, отримали медалі на щорічному всесвітньому конкурсі Decanter World Wine Awards. Серед них – вино з винарень Тернопільської, Хмельницької і Закарпатської областей. Про це ідеться на сайті конкурсу.

Які відзнаки отримали західноукраїнські вина

Вино Богдана Палія Cavetcina Sauvignon Blanc, що виготовляється з винограду, який росте на схилах Бакоти і виробляється у Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини, отримало бронзову медаль конкурсу.

Бронзову і срібні медалі отримала винарня «Зелениці» із села Боришківці на Хмельниччині. Журі відзначило їхні вина Muscat і Riesling відповідно.

Також бронзу отримали одразу два продукти – Amber сіRcle та Saperavi’s Face – від «Татової винарні», що розташована в Гусятині на Тернопільщині.

Три бронзові медалі за вина Terra Rosso, Traminer і Alia Terra отримала закарпатська винарня Terroir.

Одразу п’ять медалей – три срібних і дві бронзові – отримала закарпатська винарня Chateau Chizay.

Які ще українські винарні отримали медалі

Загалом на світовому конкурсі журі відзначило 57 вин, вироблених в Україні. Це продукти таких винарень:

46 паралель – дві бронзові медалі;

Винарня «Бейкуш» – три срібла і вісім бронзових відзнак;

Big Wines – дві бронзи;

Biologist – дві бронзи;

Фрумушіка Нова – срібло і дві бронзи;

Leleka Wines – п’ять бронзових нагород;

My Wine – срібло;

Odesos Winery – бронза;

Shabo – одне золото, п’ять срібних і сім бронзових медалей;

Vintrest – три бронзи.

Більшість українських винарень, що здобули відзнаки на престижному конкурсі, розташовані на півдні України.

Що це за конкурс Decanter World Wine Awards

Decanter World Wine Awards – це світовий конкурс, що у 2024 році відбувся вже 21-й раз. Цьогоріч у ньому взяли участь близько 18 тис. зразків вина з 57 країн світу, що наосліп оцінювали 243 експерти із 33-х країн.

Лідерами галузі, відповідно до цьогорічних результатів конкурсу, залишаються Франція, Австралія, Італія та Іспанія. Загалом вина, вироблені в Європі, отримали найбільше золотих медалей від журі – 458.