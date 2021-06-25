Стартував Leopolis Jazz Fest

Львів став епіцентром світового джазу. Від четверга до понеділка, 24-28 червня, у місті відбувається Leopolis Jazz Fest на трьох сценах – у Парку культури, на площі Ринок та подвір'ї Палацу Потоцьких. Серед цьогорічних хедлайнерів – джаз-оркестр Лінкольн-центру із фронтменом Вінтоном Марсалісом, а ще 4-разовий володар «Греммі» Seal і улюбленець публіки контрабасист Авішай Коен. Детальну програму знайдете тут.

«Святкування дня народження, 50-ї річниці, Авішая Коена відбудеться саме у Львові. Він і досі вважає виступ у Львові головним у своєму концертному турі. Минулого року йому виповнилося 50 років і була така ідея, яку придумав його директор – 50 концертів у 50 країнах світу», – заінтригував арт-директор Leopolis Jazz Fest Олексій Коган.

День Конституції з «Піккардійською терцією»

«Піккардійська терція» пропонує разом відсвяткувати День Конституції. Вокальна формація кличе прихильників на сольний концерт у Центр Довженка у понеділок, 28 червня. У програмі «Найкраще» співаки обіцяють свої хіти «Старенький трамвай», «Пустельник», «Берег ріки», а ще нові композиції. Деталі за посиланням.

Авторські читання Леся Подерев'янського

Культовий український письменник Лесь Подерев'янський їде до Львова. Цей неординарний чоловік влаштує авторські читання у п'ятницю, 25 червня, у Центрі Довженка. Запрошує дорослу аудиторію, бо цей літератор славиться майстерною лайкою у своїх текстах. Детальніша інформація тут.

Мистецький проект «Василь Стефаник. Портрети. Історії. Ілюстрації»

До 150-річчя Василя Стефаника у Національному музеї відкрили виставку, на якій демонструють портрети письменника, роботи знаних художників Івана Труша, Олени Кульчицької, Святослава Гординського. Також можна побачити прижиттєві видання та ілюстрації до Стефаникових творів Осипа Куриласа, Євгена Безніска, Богдана Сороки. Більше про проект читайте тут.

«Дуже хотілося би, щоб ця виставка і ці ілюстрації стали натхненням для сучасних художників, бо дуже шкода, що зараз до Стефаника вже немає такого інтересу. Хоча його твори – це щось набагато більше, ніж історії про селян, просто треба до того повернутися, перечитати», – розповіла кураторка виставки Марія Цимбаліста.

Концерт з балкона

І знову заньківчани заспівають з балкона свого театру. У неділю, 27 червня, о 17:00 слухачі можуть приходити до головного входу театру ім. Марії Заньковецької і насолоджуватися музикою оркестру та артистів цього колективу. Деталі знайдете на сторінці театру.

Музично-циркове шоу «Коло»

У суботу та неділю, 26 і 27 червня, у Львівському цирку відбудеться музично-циркове шоу «Коло». Вхід буде безкоштовним. Це подарунок для львів'ян від Київської академії естрадного та циркового мистецтв та 70 професійних акробатів, гімнастів, еквілібристів та клоунів. А ще у програмі заспіває випускниця цієї академії Аліна Паш. Більше інформації за посиланням.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter