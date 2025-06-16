Водій втік з місця ДТП

На Львівщині судили закарпатця, який на смерть збив велосипедиста на Львівщині. Самбірський міськрайонний суд визнав винним Василя Кахнича, одна призначив два роки іспитового терміну.

Як йдеться в матеріалах справи, аварія трапилась в середині жовтня у 2023 році на вул. Шевченка у Самборі. Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter збив велосипедиста та втік з місця ДТП. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Вивчивши відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина», правоохоронцям вдалось знайти та затримати винуватця.

Під час судового засідання обвинувачений вину визнав, однак причин залишення потерпілого після ДТП пояснити не зміг. Також він попросив вибачення та сплатив двом потерпілим по 2 500 доларів.

Самбірський міськрайонний суд визнав Василя Кахнича винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили пʼять років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на рік. Однак суд звільнив обвинуваченого від покарання та призначив дворічний іспитовий термін. Також з нього стягнуть 30 тис. грн за проведення судових експертиз. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його проголошення.