Жінка намагалася незаконно пронести 46 пар безпровідних навушників AirPodsPro

33-річна жителька Закарпаття повертаючись з Євросоюзу намагалася незаконно перенести 46 пар бездротових навушників через митний пост «Астей», що на українсько-угорському кордоні. Про інцидент, який трапився пізно ввечері 14 жовтня повідомили у прес-службі митниці Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, жінка вирішила якнайшвидше пройти митний контроль, обравши спрощену смугу «зелений коридор». Та коли інспектори перевірили вміст її сумки, то виявили 46 пар безпровідних навушників AirPodsPro останньої моделі у заводській упаковці. Орієнтовна загальна вартість незадекларованого товару сягає понад 500 тис. грн. Тоді як за митним законодавством на одну особу дозволяється переміщувати в ручній поклажі товару без декларування до 500 євро та вагою до 50 кг.

«Після виявлення дороговартістної техніки громадянка схаменулася і підтвердила, що це її власність. Відразу ж попросила митників надати їй декларацію для зазначення 45 штук навушників. У такий спосіб вона сподівалася уникнути відповідальності за вчинене митне правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Наразі відносно громадянки України складено протокол про порушення митних правил за ч.2 статті 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами).

Справу розглядатиме митниця, а от незадекларовану техніку, яка, скоріш за все, переміщувалася через митний кордон України з подальшою комерційною метою, – вилучено.