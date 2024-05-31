Захищений знак якості носитимуть білі, рожеві і червоні вина, які виробляються на південному заході регіону

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення «Закарпаття/Закарпатське вино». Захищений знак якості носитимуть білі, рожеві і червоні вина, які виробляються на території південно-західної частини Закарпатської області.

У четвер, 30 травня, свідоцтво про отримання географічного зазначення передали засновнику громадської спілки «Виноградарі і винороби Закарпаття» Геннадію Гутману. Захищений знак якості носитимуть білі, рожеві і червоні вина, які виробляються на території південно-західної частини Закарпатської області – Берегівського, Ужгородського, Хустського та Мукачівського районів.

Свідоцтво про отримання географічного зазначення передали засновнику ГС «Виноградарі і винороби Закарпаття» Геннадію Гутману (праворуч). Фото Віктора Микити

Керівниця Wood International Вікторія Алексович пояснила Varosh, що поставити на етикетці пляшки знак географічного зазначення винороби регіону зможуть після вступу до ГС «Виноградарі і винороби Закарпаття» і проходження процесу верифікації продукції.

Додамо, що механізм захищених географічних зазначень активно використовує Європейський Союз. Його суть полягає в тому, що певні бренди товарів «резервуються» за територіями, де їх виготовляють, що має гарантувати їхні якості, зумовлені характерними для територій природними умовами чи людським фактором.

Як інформував ZAXID.NET, у 2019 році першим українським географічно захищеним брендом стала «Гуцульська овеча бриндзя», яка виготовляється на літніх високогірних полонинах з гірського овечого молока відповідно до традицій, що беруть свій початок в Карпатах ще з XV століття.

Сьогодні до Державного реєстру України внесено 25 географічних зазначень: 8 – для мінеральної води, 12 – для вина, по 2 – для сирів і товарів народних промислів, а також один – для черешні. Протягом 2023 року Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував 4 українських географічних зазначення для вина: Шабаг, Аша-Абаг, Ялпуг та Придунайська Бессарабія.

Усього Реєстр географічних зазначень налічує понад 3 тис. об’єктів. До цього переліку входять географічні зазначення ЄС, які охороняє Україна відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, а також за договором з Грузією.