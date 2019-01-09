Закарпатця, який поранив львівську поліцейську, відправлять на примусове психіатричне лікування

Галицький районний суд виніс вирок 42-річному чоловікові, який ножем поранив поліцейську Тетяну Сороку

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 15:533570

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Закарпатця, який поранив львівську поліцейську, відправлять на примусове психіатричне лікування
фото умовне
чоловік лікуватиметься у психіатричному закладі під суворим наглядом

Галицький суд Львова задовольнив клопотання прокурора про застосування примусового лікування 42-річного Івана Русина, який 13 травня 2018 року на вул. Стрийській ножем поранив 28-річну патрульну поліцейську Тетяну Сороку. Інцидент трапився після того, як поліцейська намагалась затримати винуватця ДТП. Інший поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря, а потім влучив чоловіку у ногу, після чого його затримали.

Як зазначено в ухвалі Галицького районного суду Львова від 22 грудня 2018 року, яку оприлюднено в Єдиному реєтрі судових справ, прийнято рішення про примусове лікування. До набрання ухвалою законної сили до чоловіка буде застосовано «запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку».

«До 42-річного уродженця Закарпатської області застосують примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом, оскільки той страждає психічним захворюванням та не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними», - повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

У розпорядженні суду було відео інциденту, на якому зафіксовано, як інспекторка наздогнала учасника ДТП, зупинила чоловіка, а той, погрожуючи і вживаючи нецензурну лексику, вдарив її ножем. Інший поліцейський після криків своєї колеги про допомогу здійснив попереджувальний постріл у повітря, влучив нападникові у ногу, після чого зловмисника затримали.

16 травня суд взяв під варту чоловіка. Підозрюваному було оголошено про підозру за ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

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