Закинутий монастир на території ЛАЗу зняли з висоти пташиного польоту

Головні новини Львова 18.09Катерина Родак, 18 вересня, 16:45 2439 0
дивіться також

До теми

На території Львівського автобусного заводу руйнуються недіючі монастир та костел кармеліток босих, збудовані у 1938 році. Внаслідок нещодавньої пожежі згоріло 150 м² даху монастиря. Будівлі монастиря і костелу багато років не використовуються, їх стан вкрай аварійний. Костел перебуває у власності ТзОВ «Львівський автобусний завод» і на його територію неможливо потрапити. Щоб провести протиаварійні роботи, львівська мерія візьме костел в оренду, а римо-католицька церква допоможе із реставрацією.

Відео ZAXID.NET

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Мерія візьме в оренду львівський костел, щоб врятувати його від руйнування ZAXID.NET
Нове життя забутого Тартаківського палацу.
Фахівці напрацювали стратегії ревіталізації покинутої пам’ятки архітектури на Львівщині ZAXID.NET
На території колишнього заводу «ЛАЗ» вночі горіла будівля ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук