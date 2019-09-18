Закинутий монастир на території ЛАЗу зняли з висоти пташиного польоту
Головні новини Львова 18.09 — Катерина Родак, 18 вересня, 16:45 2439 0
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На території Львівського автобусного заводу руйнуються недіючі монастир та костел кармеліток босих, збудовані у 1938 році. Внаслідок нещодавньої пожежі згоріло 150 м² даху монастиря. Будівлі монастиря і костелу багато років не використовуються, їх стан вкрай аварійний. Костел перебуває у власності ТзОВ «Львівський автобусний завод» і на його територію неможливо потрапити. Щоб провести протиаварійні роботи, львівська мерія візьме костел в оренду, а римо-католицька церква допоможе із реставрацією.
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