Верховна Рада прийняла звернення до міжнародних організацій та урядів і парламентів усіх держав з закликом не визнавати будь-яких рішень РФ щодо незалежності самопроголошених республік на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідне звернення, яке ініціював народний депутат Павло Бакунець, отримало 331 голосів «за». Документ закликає ООН, Єврокомісію, Європарламент, ПАРЕ, ОБСЄ та держави світу:

не визнавати будь-які рішення РФ щодо визнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;

засудити будь-які дії щодо погіршення безпекової ситуації в Україні та світі;

розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН;

невідкладно застосувати додаткові санкції щодо країни-агресора.

«Це швидка та адекватна реакція Верховної Ради на одіозні ініціативи Держдуми РФ. Так звані ДНР та ЛНР – це окупаційні адміністрації Росії на тимчасово окупованих територіях України. Жодна їх легітимізація є неможливою», – коментує Павло Бакунець, представник Жовківщини та Яворівщини у Верховній Раді.

Нагадаємо, сьогодні Державна Дума Російської Федерації підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією визнати незалежність окупованих районів Донецької і Луганської областей України, які підконтрольні проросійським бойовикам.