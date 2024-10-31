Афіша подкасту «Закрив раунд»

Подкаст «Закрив раунд» Антона Полєскова та Іллі Кабачинського про технологічні феномени та людей, що їх створюють, продовжили на 5-й сезон. Вже за традицією партнер подкасту – IT-компанія FAVBET Tech.

Подкаст виходитиме двічі на тиждень. Один випуск з гостем і один – про українські та іноземні tech-компанії, людей чи події. В новому сезоні автори багато говоритимуть про те, як технології змінюють традиційні бізнеси, а також як традиційні бізнеси приходять у світ технологій.

Про що перший епізод подкасту «Закрив раунд»

Гість першого епізоду – Влада Зацаринна, CEO спільноти розробників DOU.

«Влада вже багато років розвиває головний майданчик для української tech-спільноти – DOU. Це потужне комʼюніті, і одночасно – великий бізнес. І про все це ми давно хотіли з нею поговорити», – розповідає ведучий подкасту Ілля Кабачинський.

У новому епізоді ведучі поговорили з Владою про аудиторію DOU, заробітки та канали доходів, диверсифікацію цих каналів та загалом все, що стосується саме бізнесової частини проєкту.

«Венчурні інвестори виділяють стартапи, навколо яких зібране лояльна спільнота. Це – захисний механізм, конкурентна перевага, яку не скопіюєш. У DOU вже є група лояльної аудиторії, тепер цікаво побачити, який бізнес навколо неї вийде побудувати у команди», – додає ведучий Антон Полєсков.

Також Влада розповіла про конкурентів, ринок та подальші можливості для розвитку. Йшлося й про майбутню розбудову tech-спільноти, що з моменту заснування є головною місією DOU.

Наступний епізод подкасту – про OpenAI

Другий епізод присвятили OpenAI та одному з двох СЕО компанії Сему Альтману, який перетворив OpenAI на суто комерційний проєкт та вже встиг залучити найбільший раунд інвестицій в історії компанії розміром в $6,6 млрд.

Під час випуску Ілля та Антон розбирались, що сталось з оригінальною ідеєю OpenAI, чому від Альтмана пішли всі партнери та чи загрожує ця зміна звичайним користувачам?



До слова, постійний партнер подкасту – FAVBET Tech, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. З 2022 року ця українська ІТ-компанія є активним учасником та партнером заходів Асоціації IT Ukraine, входить до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City» та підтримує мілітарні ініціативи Мінцифри.