Чи усі препарати, які є в аптечних мережах – ліки, що мають відповідну сертифікацію, перевірений склад та обов’язково допоможуть?

Чи часто вам доводилось звертатись в аптеку, не маючи рецепта від лікаря? Наприклад, вас болить голова або живіт, ви одразу ж біжите до сімейного? Звісно, ні. Ви йдете в аптеку і просите провізора порадити якийсь дієвий засіб, аби одразу усунути надокучливі симптоми. Та не всі препарати, які вам запропонують в аптеці, є ліками.

Аптечні мережі створили власні замінники популярних препаратів – бади. Вони не проходять клінічних досліджень при реєстрації. Ніхто не перевіряє їх ефективність, безпечність та не здійснює контроль технології виробництва. Бади – це не ліки, це так звані замінники, вони є дієтичними добавками, лікувальних властивостей у них жодних, а от нашкодити таки можуть. Ви витратите даремно час та кошти на таке «лікування», а результату не буде, відповідно – страждатиме ваше здоров’я.

То чому ж «доброзичливі» провізори пропонують вам саме замінники ліків? Все просто – для аптек вигідніше продавати препарати власних торгових марок, адже від цього їхній прибуток збільшується у рази.

Уявіть собі ситуацію, у вас з’явилися прояви отруєння: нудота, діарея, слабкість. Лікар виписує вам відомий, а головне, дієвий сорбент – Атоксіл від компанії «Орісіл-Фарм», ви знаєте цей препарат і впевнені, що він є лікарським засобом, і ви не помиляєтесь. Приходите а аптеку, а вам натомість пропонують придбати бад – замінник, щось на кшталт Атокісіл чи Отоксін, про який ви навіть не чули. І аргументують все це тим, що це майже те саме, а зараз Атоксіл (препарат, який вам потрібен) доступний тільки для онлайн-замовлення. Чекати ніколи, тож ви купуєте «кота у мішку», а точніше те, що запропонував провізор. Але результату від такого замінника не буде, адже він не має лікувальних властивостей, ви втрачаєте час розраховуючи, що препарат подіє, а натомість до ваших симптомів додається ще й інтоксикація та зневоднення, а це уже серйозніша проблема, яка потребує невідкладної допомоги.

Так вітчизняні аптечні мереж пропонують замінники відомих лікарських засобів під схожими назвами: замість Есенціале – Фапеціалє, замість Ренні – Реніпид, а назву Ентерол змінює наприклад на Емтерол. Це все нагадує дешеві підробки світових брендів в індустрії моди, проте мова йде не про одяг, а про ліки, які б мали відновлювати та захищати ваш організм. А у таких замінників не лише назви відрізняються, а й склад, тож і лікувальних властивостей вони не мають.

То як же відрізнити дієвий лікарський засіб, наприклад, той самий Атоксіл, від баду-замінника, який виготовляють самі ж аптечні мережі і які вам дбайливо пропонують в аптеці? Дуже легко, по-перше, правильною назвою, а також читаючи інструкцію! Саме там і пише, чи є препарат лікарським засобом чи ні. Також, купуючи ліки, звертайте увагу на виробника, лікарські засоби зазвичай виготовляють відомі фармацевтичні компанії, а замінники є невідомими препаратами, які маскують під інші бренди. Довіряйте перевіреним препаратам брендам і не погоджуйтесь на сумнівні заміни в аптеках.

Пам’ятайте, лікарські засоби використовують для діагностики, профілактики та лікування захворювання. Щодо замінників, то вони містять невизначений набір біологічно активних речовин, але оскільки їх не досліджують, то зрозуміти, як вони впливають на організм людини, неможливо. Якщо рекомендація провізора викликала у Вас сумніви і хочете дізнатись, чи справді пропонований препарат є лікарським засобом, що дозволений для реалізації в Україні, це можна перевірити за посиланням. Довіряйте перевіреним брендам і не погоджуйтесь на сумнівні заміни в аптеках .