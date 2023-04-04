Йдеться про колишню будівлю проектного інституту на вул. Шота Руставелі, 7

На вул. Шота Руставелі, 7 у Львові облаштують багатофункційний центр комерційно-ділової діяльності. У 2019 році міськрада видала містобудівні умови на реконструкцію будівлі проектного інституту «Львівтеплоелектропроект» під готель, однак на засіданні у вівторок, 4 квітня, виконком видав нові МУО, що дозволяють перебудувати будівлю під офісні на комерційні приміщення.

Згідно з МУО, ТзОВ «Нордік-буд» отримало дозвіл на реконструкцію з надбудовою і пристосуванням під офісний центр колишньої 7-поверхової будівлі інституту «Львівтеплоелектропроект». Висота будівель не має перевищувати 28,9 м, а площа забудови залишиться без змін. Крім цього, компанія має понизити мощення перед головним входом будівлі та облаштувати пожежний проїзд.

Схема розташування будівлі на вул. Шота Руставелі, яку планують реконструювати

Під час засідання виконкому, головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що замість готелю будівлю планують перепланувати під офіси, аби поєднати з іншими офісами, розташованими поруч. Крім цього, за словами директорки юридичного департаменту Гелени Пайонкевич, «Нордік-буд» планує викупити та реконструювати сусідній житловий будинок.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Нордік-буд» зареєстроване понад чотири роки тому у Львові на вул. Шота Руславелі, 7 й займається будівництвом трубопроводів. Одноосібним власником компанії є львівський бізнесмен, батько голови Львівської ОВА Зіновій Козицький.