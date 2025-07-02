Реконструкція замку у Білому Камені Ігоря Качора

Село Білий Камінь на Золочівщині нині відоме туристам своїм ренесансним костелом. Втім, свого часу там був укріплений замок, який спорудила родина Вишневецьких. На сайті «Замки» показали, як він виглядав у час найбільшого розквіту.

Замок 1611 року заклав Юрій Вишневецький – руський князь, рід якого для політичної і військової кар’єри в Речі Посполитій перейшов у католицизм. Згодом маєток успадкував племінник князя – Ярема Вишневецький. Він був дуже заможним, тож розбудував замок відповідно до свого статусу. Польські хроністи переповідають легенду, що у Білому Камені 31 липня 1640 року народився син Яреми Михайло – майбутній король Речі Посполитої.

Реконструкція вигляду замку у Білому Камені (зі сайту «Замки»)

Замок у Білому Камені звели біля річки Західний Буг, поруч було штучно створене озеро, вали та рови з водою, які захищали маєток. Довкола заклали величезний парк. Замок мав форму прямокутника, на кожному куті були восьмигранні вежі. Тодішні хроністи зазначали, що його вимурували з білого каміння італійським способом. З цього можна припустити, що будівля була у ренесансному стилі. Статус господарів і вигляд їхнього маєтку дозволяв їм приймати тут королів – Владислава IV Вазу та Яна ІІ Казимира.

У замку було дві брами, арка воріт мала ренесансний портал. На внутрішньому дворі була аркада, а вікна і двері оздоблювала кам’яна різьба. До замкових стін прибудували замковий палац зі склепінчастими перекриттями. Житлові кімнати розмістили під нижнім ярусом замкового муру.

Листівка із виглядом на Білий Камінь в середині XIX ст., замок праворуч

Наступний відомий рід, що володів замком у Білому Камені, були Радзивілли. Однак господарі не мали дітей, тож потім маєток продали. Наступні власники не мали таких можливостей та інтересу підтримувати розкіш у палаці, тому він почав занепадати ще у XVIII ст. Австрійська влада сприяла розбиранню мурів, в існуванню яких вже не було потреби. А каміння зі стін повторно використали при будівництві більш практичних споруд – цукрового заводу і пивоварні. XIX століття зустріло замок в руїнах, а їхні рештки остаточно розібрала радянська влада, яка вирішила створити в Білому Камені зразковий колгосп. Місце колись могутньої фортеці розрівняли і зробили там стадіон.

Польський краєзнавець Мечислав Орлович встиг зафіксувати 1919 року на фотографіях руїни замку. Тоді була ще вежа, в’їзна брама і рештки мурів.

Історики архітектури припускають, що замок у Білому Камені міг бути схожим на вцілілий замок у Баранові Сандомирському. Їх звели приблизно в той сам час, а власники замків були родичами.