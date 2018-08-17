Заньківчанин Олесь Федорченко потребує коштів на наступну операцію та протез

У Львові запрошують на прем’єру вистави «Родіна-мать», яку підготували за два тижні

Актор львівського театру ім. Заньковецької Олесь Федорченко потребує помочі. Цього тижня у 8-ій лікарні, де він вже місяць перебуває, чоловіку зробили надскладну операцію, що тривала понад три години. Актору складали потрощений лікоть. Попереду ‒ операція на гомілку і довга реабілітація, аби знову його поставити на ноги. Зараз чоловік при тямі і всіх впізнає, але лікарі рекомендують йому спокій для психологічного відновлення.

Нагадаємо, місяць тому, 15 липня, актор потрапив у ДТП на трасі Львів-Мукачево, поблизу села Тухолька. Олесь на мотоциклі не впорався з керуванням, бо наїхав на розлите мастило. В результаті його занесло на зустрічний автобус. Тоді заньківчанин сильно травмував внутрішні органи, голову і пережив ампутацію ноги. Львів’яни масово здавали кров улюбленому акторові. Та вартісне лікування триває. Рідні просять допомоги небайдужих.

«Дякую усім друзям, усім небайдужим, які відгукнулися на нашу біду! Надали грошову допомогу, надали кров.. Фінансові надходження зараз перш за все потрібні на процес лікування, на реабілітацію та хороше протезування. Щоб брат повернувся в театр, до свого колективу і до глядачів», ‒ пояснила сестра Олеся Федорченка Олена Федорченко.

Приватбанк: 5168 7554 2462 0785 Марія Шумейко, дружина Олеся.

Для пожертв у валюті відкрито рахунок на ім'я сестри Олеся ‒ Олени Федорченко:

BENEFICIARY: FEDORCHENKO ELENA, 79000, Ukraine, Lvivska area, c. Lviv, square. Halytskoho, build. 6, fl. 10

IBAN: UA933052990004149499112848120

ACCOUNT: 4149499112848120

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE: CHASUS33

CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080