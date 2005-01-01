Заощадження українців у третьому кварталі 2017 року зросли на ₴3 млрд

у третьому кварталі номінальні прибутки населення виросли на 20,2%

У третьому кварталі 2017 року прибутки населення становили 642,1 млрд гривень, витрати - 639,1 млрд гривень, а заощадження українців зросли на 3 млрд гривень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Державної служби статистики.

Як повідомляє Держстат, у третьому кварталі номінальні прибутки населення виросли на 20,2%. Дохід, що може бути використаний на придбання товарів і оплату послуг, зріс на 16,4%. Згідно з повідомленням, реальні прибутки населення визначені з урахуванням цінового чинника, в третьому кварталі 2017 року збільшилися на 0,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Дохід, з розрахунку на одну людину в третьому кварталі поточного року, становив 11,66 тис. грн, що на 1,685 тис. грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Витрати населення в третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшилися на 25,1%.

Як повідомлялося, в другому кварталі 2017 року прибутки населення становили 559,9 млрд грн, витрати - 587,5 млрд грн, заощадження українців в другому кварталі 2017 року скоротилися на 27,6 млрд грн.