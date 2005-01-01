У Держстаті підрахували, скільки українці витратили на бензин у листопаді

За місяць продажі бензину на АЗС становили близько 4,5 млрд грн

У листопаді 2017 року продажі бензину через мережі АЗС становили майже 4,55 млрд грн. Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики.

Крім цього, продажі дизельного палива склали 3,85 млрд грн, пропану і бутану - 1,47 млрд грн.

Як розповіли у відомстві, у цілому реалізація бензину в Україні через мережі АЗС в листопаді 2017 року скоротилася в порівнянні з листопадом 2016 року на 12,1% - до 126,45 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, дизельного палива через мережі АЗС в листопаді 2017 року було продано 131 тис. тонн, що на 7,7% менше від показника листопада 2016 року.

А ось продажі пропану і бутану збільшилися за звітний період на 15,1% - до 65,65 тис. тонн.