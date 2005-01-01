Антимонопольний комітет розглядає змову мереж заправок OKKO i WOG

ЕкономікаРоман Ганкевич, 22 грудня8132

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Антимонопольний комітет розглядає змову мереж заправок OKKO i WOG
фото РБК-Україна
АМКУ підозрює ОККО і WOG у ціновій змові

Антимонопольний комітет України почав розслідувати можливу змову мереж заправних станцій ОККО і WOG. Про це повідомляє прес-служба регулятора у п'ятницю, 22 грудня.

Як зазначається, під час проведення АМКУ дослідження цінової ситуації на ринках світлих нафтопродуктів, зокрема щодо стрімкого зростання роздрібних цін, яке сталося останнім часом, виявили факти одномоментного, однонаправленого встановлення і підтримання роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на однаковому рівні мережами АЗС, що працюють під брендами «ОККО» та «WOG».

Зазначається, що протягом 2017 року Комітетом було зафіксовано більше 10 таких випадків, що може бути обумовлене не тільки об’єктивними факторами, а й наслідком вчинення відповідними учасниками ринку антиконкурентних узгоджених дій.

У зв’язку з цим, 21 грудня 2017 року Комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. «З метою збору доказів у справі, державний уповноважений Валерій Полюхович викликав представників ТОВ «ОККО Рітейл» і ТОВ «ВОГ Ритейл» прибути до Антимонопольного комітету 26 грудня для надання пояснень», - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував найбільшого мобільного оператора «Київстар» на суму 54,4 тис. грн.

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