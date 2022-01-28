Ірина Іваночко раніше очолювала відділ культури, молоді та спорту Миколаївської РДА

У Львівській облраді у п’ятницю, 28 січня, визначили переможця конкурсу на посаду директора комунального закладу «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське городище». Нею стала 47-річна екс-чиновниця Миколаївської РДА Ірина Іваночко.

На посаду директора «Стільського городища» також претендував 42-річний чинний завідувач відділу наукових досліджень та заступник директора заповідника, науковець відділу археології Інституту українознавства імені Крип’якевича НАН України Руслан Коропецький. Конкурсна комісія заслухала програми обох кандидатів і в підсумку більшість членів комісії – шість із дев’яти – проголосували за Ірину Іваночко. ЇЇ рекомендують призначити директоркою заповідника. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Львівської облради на сесії.

Зокрема, кандидатуру Ірини Іваночко підтримав голова постійної комісії Львівської облради з питань комунального майна, депутат від «Європейської солідарності» Микола Седіло, заявивши, що «комунальний заклад зараз у такому стані, бо там не було хорошого управлінця і менеджера, а директор і заступник були науковці». Також на підтримку кандидатки виступила директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Ірина Іваночко за освітою хоровий диригент, закінчила Львівський вищий музичний інститут імені Миколи Лисенка. Згодом здобула фах державного управлінця у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

Працювала на різних посадах у Миколаївській районній державній адміністрації до її реорганізації, зокрема, 15 років очолювала відділ культури, молоді та спорту. Депутатка Миколаївської міської ради IV-V скликань, була головою комісії з питань культури.

Останні шість років директором «Стільського городища» був археолог Орест Корчинський, який більше не претендував на цю посаду.