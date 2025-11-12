Зарплата вчителів залежить від стажу і категорії

У 2026 році молоді вчителів без стажу можуть розраховувати на підвищення зарплат на 33%, а не 50%, як пропонували депутати ВРУ. Про це повідомляє Osvita.ua з посиланням на парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій.

Зараз молодий учитель без будь-яких надбавок, який працює на повну ставку, отримує зарплатню трохи більше 8 тисяч гривень – за рахунок доплати до рівня мінімальної зарплати. Очікується, що після підвищення зарплат у січні 2026 року молодий учитель буде отримувати 9740 грн. Тобто фактичне підвищення для цієї категорії вчителів становитиме 19%.

З 1 вересня, після підвищення ще на 20%, такий учитель буде отримувати 10845 грн.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

«З урахуванням озвучених цифр народні депутати пропонують міністерству фінансів ще раз переглянути відхилену правку про встановлення зарплат освітян на рівні трьох мінімальних, щоб досягнути конкурентоспроможного рівня зарплат для молодих учителів у розмірі майже 20 тисяч грн, і тим самим залучити до галузі нові молоді кадри», – зазначає Osvita.ua.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не додав до проєкту державного бюджету пропозиції народних депутатів щодо встановлення заробітної плати вчителів на рівні трьох мінімальних заробітних плат.