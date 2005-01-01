Засновник Facebook анонсував зміни алгоритму наповнення стрічки соцмережі

Марк Цукерберг

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що вирішив змінити алгоритм наповнення стрічки соцмережі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в Facebook надходило безліч звернень про те, що контент від публічних сторінок компаній і ЗМІ практично повністю заповнює особисті стрічки в соцмережі, при цьому витісняючи дописи самих користувачів.

Він також зазначив, що його компанія провела дослідження, яке показало, що використання соцмереж для спілкування з близькими позитивно впливає на самопочуття людей.

На основі цих висновків, Цукерберг вирішив внести зміни до алгоритму формування стрічки Facebook.

«Коли ці зміни запрацюють, ви бачитимете менше публічного контенту, як-от публікацій від компаній, брендів та ЗМІ. Публічний контент, який ви бачите, буде стандартизований – це має сприяти змістовній взаємодії людей», – повідомив Цукерберг.

При цьому він не став приховувати, що такі нововведення можуть зменшити час, який користувачі проводять в соцмережі. Тим не менш Цукерберг впевнений, що цей час зможе стати «більш цінним».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Facebook запровадив нову функцію приховування публікацій друзів у стрічці новин.