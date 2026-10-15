Існує простий спосіб, який допоможе позбутися застарілого нагару доволі легко

Відмити каструлю від старого нагару буває непросто, але є простий спосіб, який значно полегшує очищення. Deccoria розповідає, як видалити пригорілий наліт за допомогою звичайної таблетки для посудомийної машини.

Як очистити пригорілу каструлю?

Поставте каструлю в раковину, попередньо закривши злив пробкою. Налийте всередину гарячу воду, а потім наповніть нею раковину так, щоб вода зовні покривала забруднені ділянки. Подрібніть таблетку для посудомийної машини: одну половину розчиніть у раковині, а іншу – в каструлі. Якщо зовнішні стінки чисті, цілу таблетку можна покласти всередину. Залиште все на годину або довше, якщо нагар дуже стійкий.

Після цього протріть каструлю губкою та ретельно промийте під проточною водою, працюючи в захисних рукавичках. Якщо шар забруднень надто товстий, процедуру можна повторити.

Пам’ятайте, що таблетки для посудомийної машини підходять не для всіх каструль. Через високу концентрацію активних речовин їх не варто використовувати для алюмінієвого, чавунного й мідного посуду, а також виробів із делікатним керамічним покриттям.

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Такий спосіб можна застосовувати для каструль із нержавіючої сталі та емальованих виробів, які зазвичай дозволено мити в посудомийній машині. Водночас перед очищенням варто перевірити рекомендації виробника щодо догляду, щоб випадково не пошкодити посуд.